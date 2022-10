PSV meldt slecht nieuws omtrent blessures Ismael Saibari en Yorbe Vertessen

Saibari viel afgelopen zondag uit in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen en kan volgens PSV pas in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft weer aansluiten. Het Marokkaanse talent speelde dit seizoen al veertien wedstrijden voor de formatie van coach Ruud van Nistelrooij.

Voor Yorbe Vertessen was er íets beter nieuws, maar ook de Belgische aanvaller staat enkele weken aan de kant met een spierblessure. ,,Het herstel van de Belgische aanvaller zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen. De eerste prognose is dat hij in de eerste seizoenshelft nog in actie kan komen", zo laat de Eindhovense club weten nadat Vertessen ook uitviel in Heerenveen.