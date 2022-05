PSV met defensieve zorgen tegen Feyenoord: Roger Schmidt geeft zijn mening over medische staf

PSV kent nog altijd de nodige blessurezorgen. Voor het duel met Feyenoord van zondag zijn Noni Madueke en Mario Götze weer beschikbaar, maar André Ramalho is nog altijd een twijfelgeval. Bij de club hebben de verantwoordelijken er weinig fiducie in dat hij zondag in de wedstrijdselectie zit, maar zaterdag wordt nog wel een laatste test uitgevoerd.

Als Ramalho niet beschikbaar is, wordt Érick Gutiérrez de centrale verdediger van dienst en komt op het middenveld een plekje vrij. Ramalho heeft last van zijn enkel en trainer Roger Schmidt denkt dat zijn probleem langer duurt dan verwacht omdat hij eerder dit jaar al een groot probleem had met het gewricht. De Braziliaan moest geopereerd worden en stond drie maanden aan de kant.

Wie er zondag zeker niet bij zijn, zijn Ryan Thomas, Phillipp Mwene, Yorbe Vertessen, Olivier Boscagli, Carlos Vinícius en Armando Obispo. Voor hen allemaal is het seizoen voorbij en de grote hoeveelheid blessures bij PSV roept vragen op over het fysieke stuk van de traininingen en het werk van de medische staf, die verantwoordelijk is voor de diagnoses en dus ook de prognoses. Die zijn voor de buitenwereld niet altijd te begrijpen, omdat ze ofwel tegenvallen of omdat spelers lang twijfelgevallen blijven.

Om een voorbeeld te noemen: Mwene was in februari nog een twijfelgeval voor het duel met Maccabi-Tel Aviv en ging zelfs mee naar Israël om eventueel te kunnen spelen. In werkelijkheid kwam hij het hele seizoen niet meer in actie. Ook de blessure van Thomas baart PSV grote zorgen. ,,Niemand weet eigenlijk wat hij nou echt heeft”, zei de trainer over de knieproblemen van de Nieuw-Zeelander. ,,Bij Phillipp is de situatie gewoon ontzettend tegengevallen. We hadden aanvankelijk goede hoop dat hij snel weer kon spelen en het leek vooral een pijnklacht, maar de problemen hielden aan. Nu is hij er te lang uit om nog risico’s te nemen.”

Eerlijk

,,De kwaliteit van de medische staf van PSV is goed en de samenwerking is top”, zegt Schmidt desgevraagd in een reactie. ,,Als we twijfels zouden hebben, zou dat heel slecht zijn voor de club. Dan kun je namelijk niet professioneel werken. De fysieke trainers zijn van hoog niveau en ik geloof niet dat we daar iets laten liggen. De relatie met de medische staf is uitstekend en zou ik willen typeren als heel eerlijk. Soms is gewoon sprake van pure pech. We hebben nu een aantal problemen die lang duren en daardoor komt er automatisch ook meer focus te liggen op de andere blessures, die kort duren. Met André is bijvoorbeeld niks heel ernstigs aan de hand, maar we moeten ook voorzichtig zijn omdat er nog lichte irritatie in zijn enkel is. We doen er alles aan om hem nog tijdig en verantwoord terug te brengen.”