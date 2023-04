PSV met drie punten en het zweet tussen de billen terug naar Eindhoven

PSV is er zondagmiddag in geslaagd de uitwedstrijd in Volendam te winnen, maar makkelijk ging het allerminst. De ploeg van Ruud van Nistelrooij wist een 2-3-zege uit het vuur te slepen, waarbij het in de tweede helft ook nog verkeerd had kunnen aflopen voor de Eindhovenaren.

Het team van Van Nistelrooij leek zondag een makkelijke middag tegemoet te gaan in Volendam. De ploeg kwam na een buitengewoon saai eerste half uur op voorsprong in het Kras Stadion, via een perfect uitgespeelde counter. Luuk de Jong rondde af nadat Joey Veerman en Guus Til uitstekend voorwerk hadden verricht. Daarna was het de beurt aan Til, die een droompass van Veerman na tussenkomst van Johan Bakayoko tot een treffer promoveerde.

De 0-2 ruststand zorgde bij PSV niet voor rust in de tweede helft, want FC Volendam kwam uit een corner terug. Xavier Mbuyamva wist de 1-2 op het bord te zetten in een fase waarin PSV eventjes liet begaan. Til leek PSV al snel in veilige haven te brengen en kopte de 1-3 tegen de touwen, maar de Noord-Hollanders hadden net zo snel een nieuwe aansluitingstreffer te pakken via Daryl van Mieghem. De defensie van PSV zag er daarbij heel slecht uit, want onder anderen Jarrad Branthwaite mocht zich de treffer aanrekenen.

Het leek de opmaat voor een daverend offensief van de Volendammers, maar dat kwam er aanvankelijk niet. Het was eerst PSV dat de kansen kreeg en de wedstrijd niet wist te ‘killen’. Joey Veerman had de 2-4 op zijn schoen, maar schoot over het doel van Filip Stankovic. Daarna had FC Volendam ook nog kansen om de 3-3 te maken, maar was keeper Walter Benitez op zijn post bij een inzet van Calvin Twigt.

