PSV met één been in laatste CL-voorronde na simpele zege op pover Midtjylland

Madueke: ‘Geweldige teamprestatie’

Noni Madueke was bij PSV een van de smaakmaker. ,,Dit was een geweldige teamprestatie, van begin tot eind”, glunderde de Britse tiener, die luidkeels werd toegezongen door de Eindhovense fans. ,,Ik ben blij dat ik mijn ploeg kan helpen om te winnen. Dat is het enige dat telt”, zei hij bij RTL7.

Aanvoerder Marco van Ginkel was vooral tevreden over de eerste helft. ,,We zaten er heel fel op”, oordeelde de ervaren middenvelder, die in de 70e minuut werd gewisseld. ,,We hebben genoeg kansen gecreëerd. Als je in de eerste wedstrijd met 3-0 wint, doe je het gewoon goed. Ik vond het niet heel erg dat ik werd gewisseld. Er komen een hoop wedstrijden aan. Eerst zaterdag tegen Ajax en dan dinsdag alweer tegen Midtjylland. Er zijn meerdere jongens bij ons die ook minuten kunnen maken.”