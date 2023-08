PSV met Noa Lang en Sergiño Dest op jacht naar miljardenbal?

PSV lijkt dinsdag in de eerste wedstrijd tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League te kunnen beschikken over Noa Lang. ,,Hij is oké”, zei trainer Peter Bosz, die na de laatste training in Glasgow weet of hij met Lang in zijn basiselftal kan beginnen.

Zonder de lichtgeblesseerde Lang won PSV zaterdag in de eredivisie met 3-1 van Vitesse. Linksback Patrick van Aanholt viel in dat duel uit en ontbreekt tegen Rangers, net als Phillipp Mwene, een andere vleugelverdediger. Nieuwkomer Sergiño Dest is wel meegereisd en inzetbaar.

Of Dest ook gaat spelen, vertelde Bosz niet. ,,Ik kan er maar vier opstellen en hoefde er niet meer mee te nemen”, aldus de trainer over het aantal van slechts vijf verdedigers in zijn wedstrijdselectie.

Lees ook

• Dessers wil PSV nu als speler van Rangers pijn doen

Rangers en PSV stonden vorig seizoen ook tegenover elkaar in de play-offs. Na de 2-2 in Glasgow, ging PSV voor eigen publiek verrassend onderuit (0-1). ,,Wraak zal geen rol spelen”, zei Bosz, die de eind vorig seizoen opgestapte Ruud van Nistelrooij opvolgde. ,,Enerzijds omdat ik er zelf niet bij was, anderzijds omdat ik denk dat die instelling ons niet gaat helpen winnen.”

Bosz weet hoe indrukwekkend de sfeer kan zijn in het Ibrox Stadium. “Ik ben hier al vaker geweest en als het publiek erachter staat krijg je het altijd lastig. We kunnen ze alleen stil krijgen door goed voetbal te spelen en we hebben laten zien dat we dat goed kunnen”, aldus de trainer. “Zelfs als we niet top zijn dan winnen we wedstrijden. Dat zegt iets over de spelers die we hebben.”

Aanvoerder Luuk de Jong was er vorig seizoen al wel bij. ,,De fans gaan het ons moeilijk maken, maar we gaan voor een goed resultaat. Ik vertel de jongens vooral hoe mooi het is om in de Champions League te spelen. Dat is een onbeschrijfelijk gevoel.”