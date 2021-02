PSV mist Götze en Gakpo ook tegen FC Twente

PSV hoopt op Dumfries en Gakpo tegen Feyenoord, Madueke weken aan de kant

29 januari PSV-trainer Roger Schmidt hoopt zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord over Denzel Dumfries en Cody Gakpo te kunnen beschikken. Beide spelers ondergaan zaterdag een laatste test om te kijken of ze kunnen spelen, zei de Duitser vrijdag.