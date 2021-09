PSV mist Götze tegen Go Ahead Eagles: ‘Daarom wisselde ik hem ook’

Phillipp Mwene is waarschijnlijk weer inzetbaar tegen Go Ahead Eagles. Schmidt is voorzichtig met Ibrahim Sangaré, die bijna hersteld is van een blessure maar waarschijnlijk nog ontbreekt in Deventer. Schmidt vertelde dat hij geen risico met zijn middenvelder uit Ivoorkust wil nemen.



Schmidt hoopt dat zijn spelers geleerd hebben van het verloren duel met Feyenoord (0-4). ,,We speelden niet naar ons niveau en waren niet in staat om onze tactische connectie van de voorgaande weken te tonen”, zei hij. ,,Het was niet goed en de lessen die we uit de wedstrijd konden trekken, nemen we mee naar de volgende duels.”