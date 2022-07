PSV mist Yorbe Vertessen tegen Ajax en Monaco door operatie

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij is aanvaller Yorbe Vertessen even kwijt. De Belg is woensdagavond geopereerd aan een blindedarmontsteking, zo meldt de Eindhovense club op de website. De operatie is geslaagd, Vertessen is alweer thuis.