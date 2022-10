PSV mocht lang hopen, maar buigt uiteindelijk voor ijzersterk Arsenal

met livestreamDe verdediging van PSV had vanavond de handen vol aan Arsenal, maar bleef tot ver in de tweede helft overeind. De Eindhovense ploeg kon aanvallend te lang weinig forceren en verloor verdiend omdat Arsenal het kaf van het koren kon scheiden: 1-0.

Door Rik Elfrink

In de imponerende ambiance van het Emiraties Stadium dicteerde Arsenal vanaf de aftrap met potlood en in blokletters, want de Britten zetten lang geen druppel inkt op het scorebord. Het meeste balbezit was weliswaar voor de nummer een van de Premier League, maar PSV had de organisatie voor rust behoorlijk goed op orde en hield de linies kort op elkaar. Daardoor was het voor Arsenal moeilijk om de ene na de andere inzet op keeper Walter Benitez af te vuren.

Bij de Britten kwam Eddie Nketiah een aantal keren tussen de linies vrij, iets waar PSV niet goed het oog in had. PSV had daarnaast zoals verwacht de handen vol aan de buitenspelers van Arsenal en met name aan de buitenkanten van de defensie piepte en kraakte het bij Philipp Max en in mindere mate Phillipp Mwene.

Lelijk te kijk

De rechtsback van PSV hield met kunst en vliegwerk stand, terwijl andere PSV’ers de missertjes van Max konden oplossen, soms met de nodige moeite. Bukayo Saka zette de Duitse linksback een paar keer lelijk te kijk, maar beet niet door. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij moest daarnaast nogal wat corners dulden, maar ook daaruit kwam voor rust geen groot gevaar omdat de Eindhovenaren scherp en geconcentreerd verdedigden.

Zelf had de vice-kampioen van de eredivisie aanvallend amper iets in de melk te brokkelen. PSV was een middenklasser die met alarmlichten aan hinderlijk geparkeerd stond op een eenrichtingsweg, waar een kapitaalkrachtig vehikel heel lang niet doorheen kon. De Eindhovenaren waren aan de bal te weerloos tegen de nummer een van de Premier League, waarbij Xavi Simons zich aan de malaise onttrok. Hij zorgde in de eerste helft met een schot hoog over het doel van Matt Turner voor een van de weinige offensieve voetnoten van PSV.

Volledig scherm © AFP

Na rust was het spelbeeld geruime tijd nog eenzijdiger dan daarvoor, waarbij PSV nu wel de ene na de andere inzet op de eigen goal afgevuurd kreeg. De ploeg was massief, maar desondanks kon het beweeglijke Arsenal voortdurend druk houden en Walter Benitez op de proef stellen. Hij doorstond de eerste opdrachten na rust met verve en de Argentijn leek op een heldenrol af te stevenen. Met twee uitstekende reddingen hield Benitez zijn ploeg overeind op het moment dat de rood-witte muur op omvallen stond.

Benitez moest na 70 minuten alsnog capituleren toen Granit Xhaka tijdens een omsingeling door Arsenal vrij werd gelaten door de PSV’ers. Vanaf het strafschopgebied had hij een zee van ruimte en werkte hij de 1-0 simpel tegen de touwen. PSV werd daarna even onder voet gelopen en op het middenveld had Joey Veerman het moeilijk, maar PSV bleef in de wedstrijd. Invaller Noni Madueke bracht weer iets van dreiging terug en ook met Luuk de Jong in de spits had PSV op een paar momenten wat meer grip.

De terugkeer van deze twee kernspelers was de winst op een verloren avond voor PSV, waarbij Arsenal volkomen terecht de punten in de Europa League-poule pakte. In de slotfase drong het team van Van Nistelrooij nog wel aan en was met wat meer finesse een nogal wonderbaarlijk resultaat mogelijk geweest. Vooral het goede werk van Benitez verbloemde de werkelijke krachtsverhoudingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.