PSV moet Gakpo en Madueke ook tegen AS Monaco en Fortuna Sittard missen

Gakpo heeft last van de enkelblessure waar hij eerder dit jaar ook door werd gekweld, na het duel met Sparta. Daarnaast is Madueke met een spierblessure voorlopig eruit en had Doan last van zijn knie. Ryan Thomas werd ook geplaagd door dat gewricht en besloten is dat hij een lichte operatie ondergaat. Dat moet de problemen definitief verhelpen. Dit seizoen was het voor Thomas te vaak ‘in’ en ‘uit’.

Ontevreden

Schmidt was vorige week ontevreden over de manier waarop PSV zich in de Johan Cruijff Arena weerde tegen Ajax. Over het spel zonder bal was hij niet te spreken en ook over het eerste uur van de wedstrijd, waarin PSV nog enigszins op de been leek te blijven, toonde hij ongenoegen. Daarnaast zei hij desgevraagd dat de aanvalscombinatie Eran Zahavi en Carlos Vinícius in dat duel niet slaagde. ,,Omdat ze niet gescoord hebben, maar ook in het spel tegen de bal. Maar dat laatste kan ik eigenlijk van alle spelers zeggen”, vertelde hij. ,,We waren niet dapper genoeg”, stelde de coach onder meer. ,,Dat heeft ook oorzaken en ik begrijp ook dat het na een wedstrijd op donderdagavond soms moeilijk is.”