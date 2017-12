PSV moet Jürgen Locadia minimaal tot in februari missen

De blessure is een flinke tegenvaller voor PSV, dat in Locadia een belangrijke schaduwschutter had. Met 9 goals is hij vice-topschutter in de eredivisie. Ook vorig seizoen stond hij lang aan de kant en had PSV ineens grote moeite om te scoren. Locadia valt nu opnieuw op een ongelukkig moment uit, met nog vier wedstrijden in korte tijd voor de boeg.



De kans op een wintertransfer van Locadia lijkt door de blessure zeer klein, maar uiteraard heeft de aanvaller zelf zijn hoofd nu naar een spoedig herstel staan.