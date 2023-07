PSV moet via Oostenrijk naar de pot van 40 miljoen: eventuele transfers nog inpassen wordt almaar lastiger

Kijk hier zaterdag­mid­dag live naar de oefenwed­strijd Willem II - Sparta

Willem II en Sparta vervolgen hun voorbereiding zaterdagmiddag met een onderlinge oefenwedstrijd. In het Koning Willem II-stadion in Tilburg, waar de thuisclub zijn Open Dag houdt, beginnen de KKD- en eredivisieclub om 13.00 uur. Het commentaar is van Sander Verrips. De livestream begint al om 12.30 uur vanwege de presentatie van de selectie van Willem II. Om deze wedstrijd te bekijken heb je een abonnement nodig. Heb je er nog geen? Sluit deze hier af.