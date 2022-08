PSV mogelijk tegen het Rangers van Van Bronckhorst in de play-offs bij succes tegen AS Monaco

Champions LeagueAls PSV ten koste van AS Monaco de derde voorronde van de Champions League overleeft, dan nemen de Eindhovenaren het in de play-offs op tegen het Belgische Union Sint-Gillis of het Rangers FC van coach Giovanni van Bronckhorst.

Mocht PSV AS Monaco als horde nemen, dan wacht nog één laatste horde richting de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren spelen in dat geval eerst een uitwedstrijd op 16 of 17 augustus. De returns zijn op 23 en 24 augustus. Een dag later, op 25 augustus, wordt de loting voor de groepsfase van de Champions League verricht.

Union Sint-Gillis werd vorig seizoen eerste in de reguliere competitie van België, maar moest het kampioenschap na de play-offs alsnog aan het Club Brugge van coach Alfred Schreuder laten. Rangers FC, dat Calvin Bassey aan Ajax kwijtraakte, haalde vorig seizoen onder leiding van Van Bronckhorst de finale van de Europa League. Die werd verloren van Eintracht Frankfurt.

Daarmee ontloopt PSV bij een eliminatie van AS Monaco het Benfica van voormalig trainer Roger Schmidt. De Portugezen spelen in de derde voorronde tegen FC Midtjylland en als ze van de Denen winnen, wacht de winnaar van het duel tussen Dinamo Kiev en Sturm Graz.

PSV speelt vanavond in Monaco de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te volgen op AD.nl. De return in Eindhoven is volgende week op 9 augustus.

Mochten de Eindhovenaren het niet redden tegen AS Monaco, dan gaat de ploeg van Van Nistelrooij direct de groepsfase van de Europa League in. Dat is ook het geval als AS Monaco wel wordt uitgeschakeld, maar de Champions League-droom tegen Union Sint-Gillis of Rangers FC uiteenspat.