PSV na Vitesse ook niet langs Willem II door fout Obispo

Uit de lengte kwam het bij PSV wel, maar uit de breedte even niet. Door een fout van Armando Obispo, die zijn rentree maakte na een blessure, kon Willem II langszij komen via Vangelis Pavlidis. Voor rust was Donyell Malen trefzeker geweest voor PSV, na een goede aanval via Jorrit Hendrix, Sam Lammers en Cody Gakpo. Voor Malen was het de eerste treffer in 2020, nadat hij eind vorig jaar geblesseerd raakte.