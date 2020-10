PSV naar groepsfase Europa League: Zahavi meteen goud waard

Al zo’n beetje de hele week waren de ogen op Zahavi gericht. De eerste tekenen in aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen Rosenborg BK waren ook al positief: eerst werd zijn papierwerk eindelijk afgerond en tijdens het afsluitende partijtje op de besloten training in Trondheim had hij al de winnende gemaakt. Van de Israëlische spits wordt veel verwacht bij PSV, dat hem een riant salaris betaalt. Zahavi bewees tegen Rosenborg meteen zijn waarde.



Nadat de spits eerst nog de paal raakte, was het even later tóch prijs: Zahavi knikte de bal uit een voorzet van Donyell Malen raak: 0-1. Met diezelfde Malen vormde hij de voorhoede in Trondheim, verder kreeg Mauro Junior de voorkeur boven Mohamed Ihattaren en Oliver Boscagli boven Nick Viergever. Met die basiself creëerde PSV niet al te veel tegen Rosenborg.