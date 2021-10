PSV ontsnapt aan blamage in eigen huis, PEC Zwolle buigt pas in slotfase

PSV leek zaterdag op weg naar duur puntenverlies tegen hekkensluiter PEC Zwolle, maar wist in de slotfase alsnog het verschil te maken. Door een 3-1 zege blijft de ploeg van Roger Schmidt in het spoor van Ajax, dat eerder op de avond met 0-2 bij sc Heerenveen won.

0-1. Het was echt de ruststand op het scorebord in het Philips Stadion. Wie dat vooraf had voorspeld was voor gek verklaard; PSV won de laatste dertien eredivisieduels op een rij van PEC Zwolle, ook nog eens de hekkensluiter van de competitie met één punt uit acht duels.

En toch stond het binnen twee minuten al 0-1 voor de ploeg uit Overijssel. André Ramalho verloor een kopduel, vervolgens troefde Daishawn Redan verdediger Olivier Boscagli af en schoot hij de bal hard voorbij doelman Joël Drommel. Het ongeloof spatte van de gezichten van de PSV-spelers, die de druk opvoerden en ook aardig wat kansen op een treffer kregen.

Volledig scherm Daishawn Redan heeft de score geopend namens PEC Zwolle. © Pro Shots / Peter van Gogh

Zahavi ongelukkig

Met name Eran Zahavi, die in de interlandperiode weer aan de lopende band scoorde, was ongelukkig in de afwerking. Na een kleine 20 minuten trof hij de lat, daarvoor had hij ook al kunnen scoren, maar was de pass van Mario Götze nét niet op maat. PSV had daarna lange tijd moeite om kansen te creëren en zag hoe doelman Kostas Lamprou in het duel groeide.

Ook in de tweede helft kon PSV aanvankelijk niet écht een vuist te maken tegen PEC. Eran Zahavi schoot nog over, net als Ibrahim Sangaré. Met het inbrengen van Carlos Vinícius en Yorbe Vertessen hoopte Roger Schmidt op een ommekeer. De invallers kregen ook al vrij snel kansen, maar scoorden niet.

Ramalho breekt ban

De doelpunten vielen pas in de slotfase van de wedstrijd. Ramalho knikte de bal in de 84ste minuut uit een corner in het doel van PEC. Daarmee deelde hij de opponent een flinke tik uit, want één minuut later schoot Cody Gakpo met een van richting veranderd schot de 2-1 binnen.

En daarna maakte Olivier Boscagli er in de extra tijd ook nog eens 3-1 van, door een vrije trap op prachtige wijze binnen te schieten.

