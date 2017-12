PSV op alle fronten armoedig

Zwak PSV heeft in Arena geen antwoord na tegenslag

10 december De tweede nederlaag van het seizoen voor PSV. De vorige was in september, toen de mussen nog van het dak vielen en Heerenveen met 2-0 won van de ploeg van Phillip Cocu. Na zo’n lange tijd weer een keer een mispeer kan op zich gebeuren. Maar: Het ging vanavond in de Arena vooral ook om de manier waarop. Die geeft voor Cocu en zijn spelers stevig te denken.