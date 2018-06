PSV opent tegen FC Utrecht, Feyenoord naar De Graafschap, Ajax ontvangt Heracles

Het conceptprogramma wordt vanmiddag in Zeist gepresenteerd. In het openingsweekeinde van het seizoen 2018-2019 ontvangt Ajax op zaterdag 11 augustus Heracles Amelo. Feyenoord gaat een dag later op bezoek bij het gepromoveerde De Graafschap. FC Emmen debuteert op zondag 12 augustus in de eredivisie met een uitwedstrijd bij ADO Den Haag en het eveneens gepromoveerde Fortuna Sittard start dezelfde dag uit bij Excelsior.

De eerste topper van het seizoen is PSV - Ajax op 23 september. De Klassieker Ajax-Feyenoord wordt op 28 oktober gespeeld in de Johan Cruijff Arena.



Een noviteit in het nieuwe seizoen is het starttijdstip van de zondagse 'lunchwedstrijd'. Die is niet meer om 12.30 uur, maar een kwartier eerder, om 12.15 uur. Dat heeft te maken met de komst van de videoscheidsrechter, die dit seizoen bij elke wedstrijd in de eredivisie actief is.



,,De invulling van het competitieprogramma is altijd een enorme puzzel. Een evenwichtig thuis- en uitritme, een eerlijke verdeling van de voorkeursdagen van clubs en de reisafstanden van supporters bij vroege wedstrijden zijn enkele belangrijke zaken waar we rekening mee houden'', aldus manager competitiezaken Jan Bluyssen.