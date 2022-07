PSV pakt dankzij goal van herstelde back Mwene de winst tegen Real Betis

Op de eerste plaats startten Cody Gakpo en Guus Til in de basis. Gakpo was meteen belangrijk en schoot uit een voorzet van Noni Madueke de 1-0 tegen de touwen, in een aanval die via Ibrahim Sangaré en Guus Til tot stand kwam. Na rust kon PSV de voorsprong niet vasthouden, omdat de kleine Juan Miguel Jimenez Lopez door de defensie over het hoofd werd gezien bij een corner.

Mwene scoort

PSV pakte daarna weer de voorsprong, omdat Phillipp Mwene met een puik schot kwam. Een inzet van de rechtsback verdween precies aan de goede kant van de paal in het doel van Real Betis. Mwene had na een uur zijn rentree gemaakt in het duel, net als Érick Gutiérrez. De Mexicaan en Sangaré speelden daardoor voor het eerst sinds vorig seizoen weer samen op de middelste linie en dat kwam de organisatie van PSV ten goede. Tussendoor had Joey Veerman echter ook een prima indruk gemaakt, vooral met zijn passing.

PSV had geen problemen om de 2-1 vast te houden en sloot daardoor de oefencampagne positief af. Vorige week ging de ploeg van Ruud van Nistelrooij nog onderuit tegen Villarreal en eerder deze week ging FC Eindhoven met 5-0 onderuit. Van Nistelrooij stond langs de zijlijn naast Manuel Pellegrini, die in het seizoen 2011/2012 zijn coach was bij Málaga.



PSV speelt volgende week zaterdag in Amsterdam tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Drie dagen later wacht de uitwedstrijd bij AS Monaco in de derde voorrondes van de Champions League. Op dinsdag 9 augustus is de return in Eindhoven, met voor PSV tussendoor nog de competitiestart tegen FC Emmen in eigen stadion.