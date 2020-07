PSV presenteert nieuw thuisshirt, het eerste van nieuwe shirtsponsor Puma

Vitesse start woensdag, Ajax een maand later pas

30 juni Een voorbereiding plannen in coronatijd blijkt ingewikkeld voor de eredivisieclubs. Wat is wijsheid, na een lange periode van stilstand of trainingen zonder fysiek contact? Vitesse begint morgen al aan de aanloop naar een competitie die half september pas begint. Ajax start pas écht op 1 augustus.