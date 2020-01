PSV rest van seizoen zonder Malen, kans op EK lijkt erg klein

PSV moet het de rest van het seizoen stellen zonder Donyell Malen (20). De aanvaller is in het Amerikaanse Pittsburgh geopereerd aan zijn linkerknie. Met succes, maar de club rekent er niet op dat Malen deze jaargang nog terugkeert.

,,We mogen concluderen dat de operatie succesvol is verlopen”, zegt medisch manager dr. Wart van Zoest van PSV, die de operatie bijwoonde op de website van de Eindhovenaren. ,,Er zijn geen onverwachte zaken aan het licht gekomen. Donyell blijft nu minimaal twee weken hier om zijn revalidatie op te starten en keert dan voor het vervolg terug naar Nederland.”

De afwezigheid van Malen, die zijn blessure vorige maand opliep in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord, is ook voor bondscoach Ronald Koeman een flinke streep door de rekening. De kans is groot dat ook de PSV-spits het EK nu niet gaat halen. Oranje zag eerder al Memphis Depay afhaken met een zware knieblessure.

Quote Natuurlijk is het balen dat ik dit seizoen niet meer kan voetballen, maar het had erger kunnen aflopen. Donyell Malen

Malen is overigens optimistisch over zijn herstel. ,,In het begin was ik bang voor de zwaarst mogelijke blessure, maar daar is gelukkig geen sprake van”, zegt een opgeluchte spits op de site van PSV. ,,De dokters zien het als een lichte ingreep en daar ben ik - ondanks dat het allemaal vervelend is - toch blij mee. Natuurlijk is het balen dat ik dit seizoen niet meer kan voetballen, maar het had erger kunnen aflopen. Ik wil mijn familie en alle anderen die me hebben gesteund heel erg bedanken. Ik ga er alles aan doen om beter en sterker terug te komen.”

Bergwijn ontbreekt

PSV is vandaag zonder Steven Bergwijn vertrokken naar Qatar. De 22-jarige aanvaller is met een lichte blessure in Eindhoven achtergebleven, zo meldt de club. ,,Hij volgt een aangepast programma en hoopt zo spoedig mogelijk aan te sluiten bij de A-selectie”, laat PSV weten.

Door de absentie van Bergwijn bestaat de PSV-selectie in Qatar uit 27 man. Faber heeft in zijn spelersgroep een aantal nieuwkomers opgenomen. Noni Madueke, Tijn Daverveld, Claudio Gomes en Richard Ledezma maken voor de eerste keer met de A-selectie van PSV een trainingskamp mee. Justin de Haas, aanvoerder van Jong PSV, is eveneens van de partij.

Naast Bergwijn ontbreken ook Michal Sadílek en dus Malen in Doha. Aanvaller Sam Lammers en doelman Yanick van Osch daarentegen zijn zaterdagmiddag wel op het vliegtuig gestapt. Beiden misten de eerste seizoenshelft wegens blessureleed, maar hun herstel vordert, waardoor ze deel kunnen uitmaken van het trainingskamp, dat op 12 januari in Doha eindigt.

Voor PSV staan in Qatar oefenduels met Club Brugge en KAS Eupen op het programma.