PSV slaat belangrijke slag en houdt Patrick van Aanholt langer aan boord

Van Aanholt vertrok in 2007 als jeugdspeler van PSV naar Chelsea, dat hem ook aan Vitesse uitleende. ,,Patrick is een vleugelverdediger zoals we die bij PSV graag zien", meldt de nieuwe directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV. ,,Hij biedt aanvallende impulsen, maar heeft ook defensieve kwaliteiten. Daarnaast voegt hij een stukje ervaring aan de selectie toe. Om die redenen wilden we graag langer met hem door.”

Hazard en Silva

PSV heeft ook Fábio Silva en Thorgan Hazard in de afgelopen winterstop gehuurd en over hun aanblijven wordt later een beslissing genomen. Hazard is momenteel geblesseerd en moet zich vanaf begin april weer zien te bewijzen in de slotfase van het seizoen. Silva voldoet op dit moment voorin aan de linkerkant bij PSV en wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, dat in Eindhoven niet geldt als de meest eenvoudige gesprekspartner. Zelf heeft hij het uitstekend naar zijn zin bij PSV, maar het is afwachten of ‘Wolves’ na dit seizoen wil meewerken aan een langer verblijf.