PSV slaat grote slag en haalt Noa Lang voor jaren binnen

De onderhandelingen tussen Club Brugge en PSV bevonden zich afgelopen week al in de afrondende fase en donderdagavond is er een klap op gegeven. Lang wordt door PSV gekocht en tekent een meerjarig contract. De zaakwaarnemer van Lang (Ali Dursun) wil niets bevestigen of ontkennen, maar hij werd vrijdag in Eindhoven wel gezien in het bijzijn van Lang.

PSV-directeur Earnest Stewart meldde deze week ook nog niet dat Lang al binnen was voor PSV, toen hij in een persconferentie de vraag kreeg of PSV graag met Lang in zee wil. Inmiddels is er dus een akkoord tussen alle partijen en staat alleen de medische keuring een transfer nog in de weg. Als de keuring vrijdag succesvol verloopt, volgt de bevestiging naar alle waarschijnlijkheid snel.