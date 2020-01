PSV slaat miljoenenslag met kledingmerk Puma

PSV gaat vanaf juli een lucratieve samenwerking aan met het Duitse kledingmerk Puma. Dat bevestigen meerdere bronnen aan deze krant. De club wil zelf niet op de berichtgeving reageren, maar eerder werd vanuit PSV al wel aangegeven dat huidig kledingsponsor Umbro tot 1 januari een aanbod van Puma of een ander bedrijf kon overtreffen. Van dat laatste is niets gebleken, zodat deze samenwerking stopt. Puma stapt nu in bij PSV.

Met de deal tussen de twee partijen kan - over vijf jaar gemeten - tussen de 40 en 50 miljoen euro gemoeid zijn, zo verwachten marktonderzoekers. Dat is zeker drie keer meer dan de omzet die Umbro en PSV wisten te behalen. Puma heeft internationaal bijvoorbeeld veel meer mogelijkheden, zo is de verwachting.

Via alle afspraken kan PSV de komende jaren miljoenen meer incasseren dan tussen 2015 en 2020 is gebeurd met Umbro. Eerder was ook het bedrijf Macron in beeld om met PSV in zee te gaan, maar die partij haakte in de zomer van 2019 al af omdat PSV besloot om verder te gaan onderhandelen met Puma. Geruchten dat er voor het thuisshirt voor komend seizoen een samenwerking met de gemeente Eindhoven op til staat, worden nergens herkend.

PSV zou volgens de huidige planning tijdens de nieuwjaarsreceptie op 14 januari gewag willen maken van de nieuwe samenwerking met het grote Duitse kledingmerk en dan nog meer details onthullen. PSV en Puma lijken goed bij elkaar te passen, zo gaf onder meer sportmarketing-deskundige Bob van Oosterhout eerder al aan.

Kassucces

Na een sportief slecht 2019 lijkt het eerste nieuws van het jaar voor PSV in ieder geval een kassucces te kunnen worden. Commercieel gaat het PSV sowieso wel voor de wind. Partners en sponsors van de club brengen op dit moment zo’n dertig miljoen euro per jaar binnen.

Vanwege de nog lopende samenwerking met Umbro zou het vreemd zijn als de al beklonken deal met Puma eerder zou zijn bekendgemaakt door PSV. Bestaande contractuele afspraken met Umbro worden door PSV uiteraard gerespecteerd. In 2015 loste de huidige sponsor bij PSV het Amerikaanse Nike af en dat deed nogal wat stof opwaaien. De periode daarna had PSV drie hoofdsponsors op het shirt: Philips (gestopt in 2016 en nu mouwsponsor), Energiedirect.nl (tussen 2016 en 2019 en nu rugsponsor) en nu Metropoolregio Brainport Eindhoven.

Via bijdragen van VDL, ASML, Philips, Jumbo en de High Tech Campus wordt de innovatieve regio in Zuidoost-Brabant via die naam voor het eerst via PSV uitgedragen. Het is door veel reclame-experts getypeerd als een heel bijzondere vorm van sportsponsoring, waarbij komend seizoen nieuwe namen kunnen inhaken.

Geruchten

Over de shirts van PSV en de kleuren in seizoen 2020-2021 doen al veel verhalen de ronde, maar geen van de betrokken partijen is daarover al ingelicht. Hoewel de sportieve prestaties van de club tegenvielen, bestaat er bij de grote sponsoren een grote mate van tevredenheid over de samenwerking met PSV.