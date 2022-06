PSV-smaakmaker Cody Gakpo in gesprek met Leeds United

Door Johan Inan en Rik Elfrink



De 23-jarige Gakpo hoort de komende dagen het verhaal van Leeds, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood handhaafde op het hoogste niveau, aan. Van een overstap is dan ook nog geen sprake. Wel zien The Whites in Gakpo de gedroomde versterking voor de aanval deze zomer.

Leeds sorteert daarmee voor op de verkoop van Raphinha. De Braziliaanse international leek lange tijd op weg naar Barcelona, maar de Spaanse grootmacht ontbeert vooralsnog de middelen om hem los te weken. Daardoor is een binnenlandse transfer, met Arsenal als belangrijkste gegadigde, aannemelijk geworden. Leeds hanteert een vraagprijs van 65 miljoen euro.

En als het aan Leeds ligt, belandt een groot deel van die gewenste recordsom vervolgens op de bankrekening van PSV. De traditieclub is al langer gecharmeerd van Gakpo en denkt met PSV, dat pas bij bedragen van boven de veertig miljoen euro een keer de telefoon zal opnemen, tot een akkoord te kunnen komen. PSV wil Gakpo per se behouden, maar als dat niet lukt moet er een spetterend Eindhovens transferrecord komen. Dat staat nu op bijna 40 miljoen euro, een bedrag dat Napoli in 2019 betaalde voor Hirving Lozano.

Basisplaats

Leeds hoopt de international ondanks interesse van grotere clubs in de gesprekken te kunnen verleiden tot een overstap naar Elland Road. Ook omdat Gakpo bij de Engelse laagvlieger als recordaankoop aanvankelijk verzekerd zal zijn van een basisplaats en daarmee deelname aan het WK in Qatar in eigen hand houdt.

Leeds kan kansrijk zijn als grotere clubs het houden bij belangstelling in plaats van concrete biedingen, al zal de Premier League-club er ook zelf alles aan moeten doen om Gakpo te overtuigen. Afgelopen seizoen handhaafde de club zich nipt in de Premier League. Eerder werd Gakpo gelinkt aan onder meer Arsenal, maar dat is de afgelopen periode niet concreet geworden.

Een langer verblijf van de linksbuiten bij PSV is zeker niet uitgesloten. Trainer Ruud van Nistelrooij heeft een uitstekende band met Gakpo, die serieus zal overwegen om bij PSV te blijven. De clubtopscorer wil de komende periode echter eerst zijn opties in het buitenland afwegen, alvorens hij mogelijk besluit om dit seizoen in Eindhoven te blijven en bij te tekenen. PSV wil wel op een gegeven moment duidelijkheid voor een periode tijdens en rondom de Champions League-voorrondes, omdat de club zich koste wat het kost wil plaatsen voor de groepsfase.