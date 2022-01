PSV-spits Maxi Romero wil misschien te graag: ‘Hij is absoluut geen luie nummer 9’

Door Rik Elfrink



Op een voetbalveld in een Sloveens bos leek de PSV-carrière van spits Maxi Romero anderhalf jaar geleden definitief naar de vaantjes. Nog geen tien minuten had de gespierde Argentijn in een Europa League-voorronde op het veld gestaan en daar lag hij ineens, na een ongelukkige landing. Moedeloos, ontgoocheld en ontredderd tegelijk. Foute boel in de knie, zo voorspelde de clubdokter van PSV al. Een paar dagen later volgde de onverbiddelijke diagnose en bleek dat Romero een kruisband had afgescheurd en wéér een seizoen moest missen.