PSV treft Rangers FC of Servette in play-offs Champions League als het tweeluik met Sturm Graz overleeft

PSV en Sturm Graz zijn tijdens de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de de winnaar van het duel tussen Rangers FC en Servette FC. Dat houdt in dat PSV, mocht het de derde voorronde van de Champions League overleven, of naar Schotland of naar Zwitserland afreist voor de play-offs. PSV speelt het eerste duel uit en de return in eigen huis.

Hoewel PSV eerst nog een tweeluik tegen Sturm Graz voor de boeg heeft, gingen de Eindhovenaren vanmiddag wel alvast de koker in. Om 12.00 uur werd er geloot voor de play-offs van de Champions League. PSV zat bij de loting in pot 2, waardoor het Panathinaikos en Olympique Marseille niet kon treffen. Rangers FC of Servette FC en Sporting Braga of Backa Topola zaten pot 1 in en konden daardoor dus gekoppeld worden aan PSV of Sturm Graz.

Uiteindelijk kwamen Rangers FC en Servette FC uit de koker als potentiële tegenstanders voor PSV. En Rangers FC is een oude bekende van PSV, want uitgerekend door die ploeg werden de Eindhovenaren vorig seizoen uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. Destijds werd het 2-2 in Glasgow en 0-1 in Eindhoven.

Mocht PSV het tweeluik tegen de Oostenrijkers niet overleven, dan stroomt de ploeg van Peter Bosz door naar de groepsfase van de Europa League.

Ajax om 13.00 uur de koker in

Waar de Champions League de afgelopen seizoenen het strijdtoneel van Ajax is geweest, moeten de Amsterdammers zich dit jaar richten op de Europa League, of zelfs de Conference League. Vanmiddag om 13.00 uur vindt de loting plaats. Wij zetten de mogelijke tegenstanders van Ajax in de play-offs van de Europa League vast op een rij. Daarnaast gaat ook PSV vanmiddag de koker in.

Mocht Ajax zich willen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, zal het een tweeluik moeten overleven in de play-offs. Lukt dat niet, dan is de Conference League komend seizoen het strijdtoneel. Ajax zit vanmiddag in pot 1 en kan daardoor geen ploegen uit pot 1 en 2 loten. Daarmee ontloopt het sowieso ploegen als Union Sint-Gillis, Dinamo Zagreb, FC Kopenhagen en Galatasaray.

Volledig scherm Brian Brobbey. © ANP

In theorie zou Ajax dan nog tegen acht ploegen kunnen loten, omdat er drie ploegen in pot 4 komen en vijf in pot 3. Nu is het echter zo dat de voorrondes op het moment van de loting nog niet helemaal klaar zijn. Daardoor is het Zwitserse FC Lugano de enige club die tot nu toe vaststaat.

Dat maakt dat Ajax de volgende ploegen kan loten vanmiddag: FC Astana of Loedogorets, Zrinsjki Mostar of Breidablik, Qarabag of HJK Helsinki, Zalgiris Vilnius of BK Häcken, BATE Borisov of Sheriff Tiraspol (allen pot 3), Olympiakos of Racing Genk, Slavia Praag of Dnipro-1 of FC Lugano (allen pot 4).

De play-offs van de Europa League vinden plaats op donderdag 24 augustus en een week later op 31 augustus is de return.

Pot 1

Ajax (Nederland), FK Cukaricki (Servië), LASK Linz (Oostenrijk), Aberdeen (Schotland), Zorja Loehansk (Oekraïne), Union Sint-Gillis (België).

Pot 2

AEK Athene (Griekenland) of Dinamo Zagreb (Kroatië), Slovan Bratislava (Slowakije) of Maccabi Haifa (Israël), KI Klaksvik (Faeröer) of Molde FK (Noorwegen), Raków Czestochowa (Polen) of Aris Limassol (Cyprus), FC Kopenhagen (Denemarken) of Sparta Praag (Tsjechië), Olimpija Ljubljana (Slovenië) of Galatasaray (Turkije).

Pot 3

FC Astana (Kazachstan) of Loedogorets (Bulgarije), Zrinsjki Mostar (Bosnië en Herzegovina) of Breidablik (IJsland), Qarabag (Azerbeidzjan) of HJK Helsinki (Finland), Zalgiris Vilnius (Litouwen) of BK Häcken (Zweden), BATE Borisov (Belarus) of Sheriff Tiraspol (Moldavië).

Pot 4

FC Lugano (Zwitserland), Olympiakos (Griekenland) of Racing Genk (België), Slavia Praag (Tsjechië) of Dnipro-1 (Oekraïne).

Mogelijke tegenstanders AZ en FC Twente

Tot slot kennen ook AZ en FC Twente de mogelijke tegenstanders in de play-offs van de Conference League. AZ moet eerst de derde voorronde tegen Santa Colombo (Andorra) nog overleven en FC Twente de derde voorronde tegen Riga FC (Letland). Vanmiddag om 14.00 uur vindt de loting voor de play-offs plaats. Daarin heeft AZ een geplaatste status en FC Twente een ongeplaatste status.

Mogelijke tegenstanders AZ: Lech Poznan (Polen) of Spartak Trnava (Slowakije), FC Arouca (Portugal) of SK Brann (Noorwegen), Adana Demirspor (Turkije) of NS Osijek (Kroatië), Hibernian (Schotland) of FC Luzern (Zwitserland).

De mogelijke tegenstanders van Twente: Eintracht Frankfurt (Duitsland), Fenerbahçe (Turkije) of NK Maribor (Slovenië), Omonia Nicosia (Cyprus) of FC Midtjylland (Denemarken) en FK Bodø/Glimt (Noorwegen) FC Pyunik (Armenië).

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze Europa League-video's

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.