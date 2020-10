PSV-verdediger Teze haakt af bij Jong Oranje door positieve coronatest

Teze is donderdagochtend naar huis gegaan en omdat hij asymptomatisch is gaat hij nu 72 uur in quarantaine, dit is volgens de RIVM-richtlijnen. Coach Erwin van de Looi, die eerder ook Maarten Paes al af zag haken middels een positieve coronatest, roept vooralsnog geen vervanger op voor Teze.

Jong Oranje speelt donderdagavond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Gibraltar. De wedstrijd begint om 20.00 uur in Stadion De Koel in Venlo. De tweede wedstrijd in deze interlandperiode is uit tegen Jong Cyprus. Deze wedstrijd staat is dinsdag 13 oktober om 18.00 uur in Larnaca.