PSV verslaat SC Cambuur in doelpuntrijk duel en blijft in de race voor landstitel

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord moet natuurlijk naar de kwartfina­les van de Europa League’

Feyenoord won niet van Sjachtar Donetsk in de Europa League. Maar de 1-1 in Warschau biedt genoeg mogelijkheden. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het spel van de ploeg van Arne Slot met Maarten Wijffels. Daarnaast bespreken de soap bij Volendam, De Ligt en Bayern en wedstrijden op zondagavond acht uur.