PSV vreest opnieuw voor blessure bij pechvogel Noni Madueke

Toch geen boete voor VoetbalTV, Raad van State draait besluit privacy­waak­hond terug

De onlinezender VoetbalTV van Talpa en de KNVB hoeft toch geen boete te betalen voor het overtreden van privacyregels. De Autoriteit Persoonsgegevens had in 2020 besloten dat de zender een bedrag van 575.000 euro moest betalen, maar dat is woensdag teruggedraaid door de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Die oordeelt dat de privacytoezichthouder de boete ,,op onjuiste gronden” heeft opgelegd.

27 juli