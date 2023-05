PSV wacht drukke zomer nu Champions League-ticket bijna binnen is: perspectief voor Xavi Simons?

Ex-Feyenoor­der René van Dieren won Postcode­prijs en titel: ‘Mocht van Gaston niet zeggen dat ik roze dildo’s had besteld’

René van Dieren (42) werd gezien als het grote talent van Feyenoord, waar hij in 1999 debuteerde in de kampioensploeg. Tot een doorbraak kwam het alleen niet. Over gemiste kansen, veel te veel afleiding en waarom hij tegenwoordig niet alleen brandweerman en metselaar is, maar ook uitvinder. ,,Ik had nooit boven die kroeg moeten gaan wonen.”