PSV wil contract Xavi Simons snel openbreken en Paris Saint-Germain buitenspel zetten

Feyenoord woest na niet gegeven strafschop tegen FC Twente: ‘Dit is onaccepta­bel’

Feyenoord hield vanmiddag een punt over aan de enerverende topper tegen FC Twente (1-1), maar volgens Arne Slot had zijn ploeg met drie punten moeten vertrekken uit Enschede. De trainer vond het onbegrijpelijk dat scheidsrechter Allard Lindhout niet naar de stip wees toen Twente-aanvoerder Robin Pröpper in de slotfase hands maakte in het strafschopgebied.

29 januari