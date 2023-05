PSV wil deze zomer afscheid nemen van ‘oude bekenden’ en accepteert miljoenenverlies

Wens Van Hanegem komt uit: Van Bronck­horst en Van Persie reiken kampioens­schaal uit

Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie reiken de kampioensschaal uit als Feyenoord aanstaande zondag in De Kuip de landstitel verovert. Dat meldt de Rotterdamse club die bij een zege op Go Ahead Eagles zeker is van de titel.