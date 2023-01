PSV wil met nieuwe aanvallers uit crisis komen, Ruud van Nistelrooij blijft stevig in het zadel

Vreugde over de komst van een of twee nieuwelingen moet deze week de PSV-zielen balsemen, na het echec van Emmen. Ondertussen zit Ruud van Nistelrooij nog stevig in het zadel in Eindhoven.

De gapende wond die PSV deze week in Emmen opliep, deed gisteren in het Eindhovense kamp nog ongelooflijk veel pijn. Als er een ding duidelijk is, dan is het dat de selectie, directie en raad van commissarissen pal achter trainer Ruud van Nistelrooij staat. De zelfkritiek die hij toonde, zorgt voor rust op de PSV-burelen. Van Nistelrooij vindt dat hij verantwoordelijk is voor de matige prestaties van PSV en dat hij meer uit de groep moet halen.

Zijn ongewone verhaal van dinsdagavond deed het interne respect voor de coach alleen maar groeien. Waar coaches na gepruts van hun team regelmatig de schuld elders neerleggen, keek Van Nistelrooij alleen naar datgene waar hij als trainer invloed op had gehad. Hij was enorm ontevreden over zijn ploeg, die in Drenthe wéér een kans verprutste om in het ritme van de winst te komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Nistelrooij krijgt in het Philips Stadion niet de schuld van de crisis bij PSV en dat is volkomen logisch. Vorig jaar ging algemeen en technisch directeur Marcel Brands nog net niet op de knieën om hem te vragen om coach van de Eindhovenaren te worden. Voorlopig heeft dat een portie bittere teleurstellingen opgeleverd. PSV vloog uit het toernooi om de Champions League en is in de competitie inmiddels aangeschoten wild. Het optreden van de club in Emmen was deze week een nieuw dieptepunt en Van Nistelrooij sprak zelfs over de bodem.

Brands wil de trainer helpen door nog nieuwe aanwinsten te strikken, maar de vraag is of het spreekwoordelijke kalf niet al verdronken is bij PSV. Het geloof in een landstitel was op de kunstsprieten op De Oude Meerdijk nergens te bekennen. Keeper Walter Benitez was boos en Xavi Simons een van de veldspelers die zich negentig minuten weigerde neer te leggen bij het sportieve noodlot. Verder was het kommer en kwel bij de Eindhovenaren, die hopen dat Brands nog iets in de pijplijn heeft zitten. Door de verkoop van Cody Gakpo en Noni Madueke is PSV nu letterlijk en figuurlijk vleugellam, want de andere spelers hebben hun permanente afwezigheid nog niet kunnen opvangen.

Volledig scherm PSV'ers treuren. © Getty Images

Brands is rijkelijk laat met zijn acties en ook intern bij PSV wordt dat onderkend. Het was vorig jaar allang duidelijk dat Gakpo tijdens het WK kon ‘ontploffen’ en daardoor een transfer naar de Premier League kon maken. Ook rondom Madueke was het al tijden onrustig. Brands werkte mee aan een vertrek en incasseerde namens PSV in totaal 88 miljoen euro, maar vergat zijn coach tijdig te helpen. De bankrekening van PSV is nu uitstekend gevuld, maar midden in de winter heeft PSV sportief wel een dikke jas uitgedaan. Terwijl het PSV-team toch al van teleurstelling naar teleurstelling hobbelde, werden de grootste gevaren van PSV onschadelijk gemaakt door de verkoop aan Britse ploegen.

PSV hoopt nu dat in diezelfde competitie nog spelers afvallen die de Eindhovense ploeg de komende weken kunnen versterken. Fábio Silva is een van hen en sloot gisteren aan bij PSV. De spits wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, dat na moeizame onderhandelingen een akkoord bereikte met PSV. Tal van interessante aanvallers zijn nog op te pikken, bijvoorbeeld bij Spurs. Daar mag de Spaanse linksbuiten Bryan Gil verhuurd worden, die bij PSV op is gevallen. Ook in Frankrijk en Duitsland vist PSV nog in de spelersvijver, maar het is de vraag welk hengeltje de komende weken naar beneden schiet.

Door PSV geschikt bevonden spelers blijken het liefst in de Premier League actief te zijn, iets waar PSV deze winter bij het werven van nieuwelingen veel last van heeft gehad.