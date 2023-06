PSV wil Xavi Simons langer binden en heropent gesprekken

John Heitinga laat van zich horen na vertrek bij Ajax: ‘Streven is om terug te keren’

John Heitinga heeft voor het eerst van zich laten horen na zijn vertrek bij Ajax. Twee weken nadat de clubicoon van de clubleiding te horen kreeg volgend seizoen niet langer als hoofdtrainer voor de groep te staan, is besloten definitief uit elkaar te gaan. Er is overeenstemming bereikt over het ontbinden van het contract, dat nog liep tot medio 2025.