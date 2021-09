PSV wint topper tegen AZ en blijft foutloos na vier duels in eredivisie

PSV had het lange tijd zwaar, heel zwaar, in de topper tegen AZ, maar sloeg desondanks keihard toe; het werd 0-3 in Alkmaar. De Eindhovenaren maakten daarmee een einde aan een reeks van veertien eredivisietoppers zónder zege.

Olivier Boscagli had na zijn komst naar PSV wat opstartproblemen, maar inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de basiself. In de topwedstrijd tegen AZ verving hij de geblesseerde Ibrahim Sangaré op het middenveld en bleef hij als een van de weinige PSV’ers overeind in het pressinggeweld van de Alkmaarders. Sterker nog: in de 14de minuut schoot hij de bal van een meter of 30 ongekend hard in de kruising: 0-1. Dat verschafte PSV weer wat lucht.

Want lucht kwam de ploeg van Roger Schmidt zeker in de eerste helft tekort tegen AZ, dat de Eindhovenaren met de rug tegen de muur zette. De thuisploeg had meerdere kansen om te scoren, maar of het nu Vangelis Pavlidis, Jesper Karlsson of Dani de Wit was: geen van allen troffen ze doel. Boscagli dus wel, en dus ging een pover PSV met een 0-1 stand rusten.

Gouden wissels

Ook in de tweede helft had PSV het aanvankelijk zwaar in Alkmaar; de ene na de andere bal werd verspeeld en AZ drukte PSV ver, heel ver, terug. Het leek ook wachten op de 1-1, maar toen ging Roger Schmidt wisselen. En dat pakte goed uit: de vermoeide en tegenvallende Cody Gakpo, Marco van Ginkel, Eran Zahavi en Noni Madueke gingen allemaal naar de kant.



PSV kwam door de wissels minder onder druk te staan, zeker toen invaller Yorbe Vertessen uit een van de spaarzame tegenaanvallen ook nog 0-2 wist te maken. De Belg speelde zich handig vrij en schoot de bal uiterst fraai in de verre hoek: 0-2. In de slotfase maakte een andere invaller, Ritsu Doan, er met een fraaie boogbal ook nog 0-3 van. Zo was PSV dus ongekend efficiënt.

Foutloos

Door de zege wist PSV na vier nederlagen op rij weer eens te winnen van AZ en is de ploeg als enige nog altijd foutloos in de eredivisie. Én zijn Schmidt en zijn troepen qua resultaat uitstekend begonnen aan de ‘topweek’, waarin Real Sociedad en Feyenoord nog wachten.

