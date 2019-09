PSV wint van 1. FC Köln in oefenduel: Mitroglou scoort, rentree Thomas

Belangrijk nieuws voor PSV is dat Ryan Thomas zijn eerste wedstrijdminuten voor PSV in het duel heeft gemaakt. Hij kwam in augustus 2018 vanuit PEC Zwolle naar Eindhoven en liep bij een training vrijwel direct de door alle voetballers gevreesde blessure aan een kruisband op. Hij kwam nog niet eerder in een (oefen)wedstrijd van PSV in actie. Na een maandenlange revalidatie kon hij woensdagmiddag voor het eerst een oefenduel spelen en een half uur meepakken. Een mooie doorbraak voor Thomas, die onlangs in een reportage bij NRC Handelsblad een inkijkje in zijn revalidatieperiode gaf.