PSV wint voor het eerst sinds 2011 in Heerenveen dankzij fraaie goal Cody Gakpo

PSV heeft voor het eerst in elf jaar de lastige uitwedstrijd bij sc Heerenveen weer eens in winst omgezet: het werd dankzij een even knap als belangrijk doelpunt van Cody Gakpo 0-1 in het Abe Lenstra Stadion. Een flinke opsteker ook voor de Eindhovenaren, die lieten zien wat ze waard zijn.

18 december 2011. Dat was de laatste keer dat PSV in Heerenveen een eredivisieduel wist te winnen, met doelpunten van spelers als Georginio Wijnaldum en Ola Toivonen. Daarna lukte het de Eindhovenaren nooit meer, maar deze keer dus wel: met dank ook aan Gakpo, die in de 75ste minuut met een geplaatst schot scoorde.

Het was zondag vooral ook de vraag hoe ver PSV nu is? Het echec in Cambuur dreunde nog na, maar die kater werd weggespeeld met een overtuigende overwinning op FC Zürich, die ook weer niet al te veel zei. Die lijn moest in Friesland doorgetrokken worden, stelde trainer Ruud van Nistelrooij. En PSV was in Heerenveen ook vele malen beter dan in Leeuwarden, ook al omdat de ploeg compacter speelde.

Gaandeweg de wedstrijd kreeg PSV steeds meer grip: Joey Veerman was al vroeg dicht bij de 0-1, maar die viel niet. SC Heerenveen stelde daar een slalom van de snelle Amin Sarr tegenover, André Ramalho voorkwam met een puike tackle de Friese 1-0. Daarna was het woord dus vooral aan PSV, dat via Ibrahim Sangaré (lat) en Yorbe Vertessen (redding van Andries Noppert) nog het dichtst bij een doelpunt was in de eerste helft. Maar die viel niet.

Frustratie om optreden Nijhuis

Sterker nog: PSV ging juist met enige zorgen rusten, omdat Vertessen en Ismael Saibari met spierblessures het veld moesten verlaten. Daardoor kreeg Anwar El Ghazi weer minuten, hij schoot vlak na rust uit een vrije trap ook nog bijna de 1-0 binnen. Daarna was er vooral veel frustratie bij PSV, met name omdat Bas Nijhuis opnieuw erg veel door liet gaan. Soms tot op het absurde af, tot afgrijzen ook van Van Nistelrooij, die zich langs de lijn zichtbaar opwond.

Desondanks bleef PSV drukken en werd het een vechtwedstrijd, waarin sc Heerenveen liet zien dat het de zaken verdedigend aardig voor elkaar heeft. Toch wist Gakpo een gaatje te vinden; in de 75ste minuut sneed hij naar binnen en schoot hij de bal in de verre hoek: 0-1.

Ongekende cijfers

Daarmee bewijst de Eindhovenaar maar weer eens dat hij goud waard is voor dit PSV, hij staat in totaal al op 13 doelpunten en 10 assists dit seizoen. Ongekende cijfers, waardoor PSV weer eens in Heerenveen won én bovendien in het spoor van Ajax en koploper AZ blijft.

