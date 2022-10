PSV worstelt met invulling van de spitspositie: dit is waarom Luuk de Jong zo gemist wordt

PS­V-aanvoerder Luuk de Jong mist ook Cambuur: ‘Kan nog weken duren’

PSV moet het vrijwel zeker nog enkele weken stellen zonder Luuk de Jong. Dat vreest trainer Ruud van Nistelrooij. De aanvoerder mist sowieso morgen het duel in Friesland bij SC Cambuur. PSV hoopte eerder dat De Jong er na de interlandperiode weer bij zou zijn. ,,Dat is niet gelukt. Het kan nog enkele weken duren. We nemen geen risico’s”, aldus Van Nistelrooij.

30 september