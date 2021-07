PSV ziet Yvon Mvogo toch nog een seizoen blijven

Door Rik Elfrink



RB Leipzig is eigenaar van de transferrechten van de sluitpost en had een optie om hem deze zomer terug te halen naar Duitsland, maar maakte daarvan tot afgelopen middernacht geen gebruik. Om twaalf uur verliep de optie.

Mvogo kwam vorig seizoen voor twee seizoenen op huurbasis naar PSV. Hij volgde Lars Unnerstall op, die naar FC Twente vertrok. Daarnaast ging Jeroen Zoet naar het Italiaanse Spezia. Vanaf het eerste moment dat Mvogo in Eindhoven was, werd hij eerste keeper. Hij was nooit helemaal onomstreden en begon zelfs slecht, maar liet in sommige duels ook zien dat hij waardevol kan zijn voor de ploeg.

Interesse

Afgelopen maand was de Zwitserse doelman actief op het EK en verraste zijn land, maar Mvogo zelf kwam niet in actie. RB Leipzig had hem sowieso niet nodig voor de eigen keepersbrigade, maar heeft wel gekeken of hij aan een andere club verkocht zou kunnen worden. Vanuit Italië was er wel belangstelling, maar geen enkele ploeg wilde voldoen aan de vraagprijs. Die zou naar verluidt rond de vijf miljoen euro liggen.

Drommel verdedigde de voorbije weken in de oefenduels van PSV het doel. Hij had de jonge Vincent Müller en Aron van Lare als collega’s tijdens het trainingskamp van PSV in Duitsland. Drommel is door PSV al in april vastgelegd om niet in de problemen te komen, voor het geval ook Mvogo nog zou worden teruggeroepen. Nu moet de nieuweling de concurrentie aangaan met de nummer 1 van vorig seizoen.

Volledig scherm Een Galatasaray-supporter overziet het speelveld. © AFP

De tegenstander van PSV in de twee voorronde van de Champions League heeft coronaproblemen in de selectie. Galatasaray meldde vrijdagavond dat er twee positieve testen van eigen spelers zijn gekomen uit een testronde. Het is nog niet bekend om welke spelers het gaat.

PSV neemt het woensdagavond op tegen het Turkse team, dat toch al een wiebelige voorbereiding kent en nu een smallere kern heeft door het wegvallen van twee spelers. Ook de lijst met oefenwedstrijden werd korter dan men wilde, doordat een oefenduel met Olympiakos wegviel.

Galatasaray is de nummer twee van Turkije en PSV werd vorig jaar tweede in de eredivisie. Door het verlies van Manchester United in de Europa League komen beide grote clubs al in de tweede voorronde van de Champions League uit.

