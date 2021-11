PSV zonder extra averij richting angstgegner: ‘Doan en Bruma kunnen hun kans benutten’

PSV heeft geen fysieke schade overgehouden aan het Europa League-duel met Sturm Graz, zo gaf trainer Roger Schmidt vrijdag aan. Over twee dagen moet de club alweer spelen in Heerenveen, waar een voor PSV traditioneel zware uitwedstrijd wacht. De Eindhovense club won al tien jaar geen eredivisieduel in Zuid-Friesland.

De zege tegen de ploeg uit Graz was een opsteker voor Schmidt en PSV. ,,Ik ben blij hoe de ploeg nu verbonden is”, vertelde de coach voorafgaand aan de strijd met de Friezen.



,,Er zijn andere spelers die nu status kunnen verdienen in onze ploeg. Zij bevestigden in het verleden niet altijd wat mensen na hun transfers verwachtten, maar dat is niet waar ik nu naar kijk. Ik beoordeel de spelers in het hier en nu. Er zijn redenen geweest waarom PSV hen ooit kocht, als je bijvoorbeeld naar Ritsu Doan en Armindo Bruma kijkt. Dit zijn spelers die veel vertrouwen nodig hebben om een hoog niveau te halen.”



Voor de aanvallers is het niet altijd makkelijk geweest bij PSV, zag Schmidt. ,,We hebben gewoon goede spelers in deze linie en een heel concurrerende situatie. Dan vallen spelers weleens buiten de boot. Nu zijn Ritsu Doan en Bruma basisspeler en kunnen ze hun kansen benutten.”

Debuut Antonisse

Schmidt neemt ook zondag tegen sc Heerenveen een aantal spelers van Jong PSV in de selectie op. ,,Dat gebeurt in goed overleg met Ruud van Nistelrooy omdat er ook bij Jong PSV een aantal problemen in de selectie is. Na de wedstrijd van vrijdag tegen MVV kijken we wie er mee kan. Ik heb Jeremy (Antonisse, red.) donderdag laten invallen omdat hij al eerder bij ons is geweest en toen een goede indruk heeft gemaakt. Daardoor konden we Ritsu (Doan, red.) enige rust geven, wat belangrijk is met het oog op zondag.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De trainer van PSV hoopt dat PSV de goede lijn van de laatste weken kan doorzetten. ,,Ik zie geen uitzonderingen op het veld van spelers die nergens bij betrokken zijn in het spel. Bij het werk buiten balbezit neemt iedereen verantwoordelijkheid. Dat hebben we de laatste wedstrijden steeds bevestigd. Ik zie een heldere stijl van spelen en dezelfde dingen. Als je meerdere wedstrijden op rij betrouwbaar bent, is dat een goed teken. Dan kun je in trainingen meer aan details werken. Als je telkens aan de basis moet werken, is het niet zo makkelijk om stappen vooruit te zetten. Nu is de basis er en kunnen we wél een stap vooruit maken.”

Heerenveen-uit is de afgelopen jaren allerminst appeltje-eitje voor PSV. In december 2011 in de club voor het laatst in de eredivisie in het Abe Lenstra Stadion. ,,Dat zijn dingen die gaan leven bij een club en dat begrijp ik. Er wordt veel over gepraat, maar elke wedstrijd is natuurlijk nieuw. We hebben negentig minuten om de beste kansen te creëren en dan is er de meeste kans om te winnen. Vorig jaar was het niet makkelijk om tegen ze te spelen. In mijn beleving zijn ze gevaarlijk in de aanval, met ook een centrale verdediger die sterk en snel is.”

Afwezig bij PSV tegen sc Heerenveen: Thomas, Madueke, Gakpo, Zahavi, Romero, Max, Müller, Ledezma, Teze

Volledig scherm Joël Piroe redde vorig jaar een punt voor PSV in Heerenveen. © Pro Shots / Jasper Ruhe