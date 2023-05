PSV’er Joey Veerman en familie bedreigd na vertrek Ruud van Nistelrooij: ‘Het is echt een schijtwereld’

De naam van Veerman dook op als een van de spelers die niet tevreden zou zijn met Van Nistelrooij. Volgens de rechtspoot is dat onzin, zei hij tegenover de NOS . ,,Ik vind het ongelooflijk dat je zonder enige weet namen gaat noemen. Ik krijg allemaal bedreigingen binnen, mijn hele familie. Het is werkelijk waar niet te geloven”, brieste Veerman.

Beduusd

De Volendammer is sowieso beduusd van de berichtgeving van de afgelopen weken, benadrukte hij. ,,Er zijn zoveel dingen gezegd en geschreven, ik heb mij daarover wel lichtelijk verbaasd, moet ik zeggen. Het lek zou zogenaamd bij mijn zaakwaarnemer vandaan komen. En die krijgt allemaal doodsbedreigingen. Het is serieus belachelijk. Wat sommige gasten proberen aan te richten is echt niet te filmen. Ik ben echt heel pissig over deze afgelopen week, het was een kutweek.”