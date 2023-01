PSV’er Mauro Júnior twee duels geschorst na harde tackle, slachtoffer Mendes weken aan de kant

Mauro mist bij PSV de duels met Go Ahead Eagles (zaterdag) en Feyenoord (volgende week zondag). Hij was net terug van een blessure en had zijn eerste basisplek in lange tijd. PSV had in de competitie al heel lang geen rode kaart meer gekregen. Voor het eerst in 91 wedstrijden werd een speler van het veld gezonden, nadat begin 2020 Ibrahim Afellay de laatste PSV'er met rood was.