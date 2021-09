PSV’ers aangeslagen na nieuwe dreun: ‘Hier word je somber van’

PSV verloor zondag van Feyenoord (0-4) en Van Ginkel behoedde zijn ploeg woensdag in de slotfase van het uitduel met Go Ahead Eagles (1-2) voor puntenverlies.

,,We hebben die wedstrijden niet goed gespeeld”, zei de middenvelder in Tilburg bij ESPN. ,,Maar vandaag was het veel beter. Dit had echt niet gehoeven. We hadden ook geen geluk bij de twee tegentreffers. Zahavi kopt de bal in eigen doel en Joël Drommel maakt een fout die hij nooit maakt. Zelf maken we de doelpunten niet. We waren wel dominant. We waren beter, maar halen nul punten.”

Volledig scherm Marco van Ginkel neemt het doel van Willem II onder vuur. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Joël Drommel was na afloop zeer schuldbewust. ,,Het is gewoon een heel grote fout en hierdoor verliezen we", aldus de PSV-keeper. ,,Wellenreuther (doelman Willem II) krijgt heel veel te doen en groeit zo in de wedstrijd. Ik krijg bijna niks te doen en als ik er moet staan, dan sta ik er niet. Ik wilde hem klemmen, maar ja, het is slecht. Het is heel pijnlijk.”

Drommel vond wel meteen steun bij zijn ploeggenoten: ,,De jongens stonden gelijk achter me en zeiden ‘hoofd omhoog’. Ik voel me echt klote, maar als keeper moet je dit snel vergeten.”

Quote We speelden beter dan bij de 4-0 zege op Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal Roger Schmidt

,,We creëerden veel kansen, geven weinig weg, maar verliezen toch", zei PSV-trainer Roger Schmidt na de wedstrijd. ,, Het team heeft een duidelijke reactie laten zien na de laatste twee wedstrijden. Alleen het resultaat is niet goed. We controleerden de wedstrijd en speelden goed in de organisatie. Hun enige schot op doel levert een doelpunt op.”

,,Ik vond dat we vandaag beter speelden dan bij de 4-0 zege op Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. We kregen ook meer kansen, maar die hebben we vandaag niet benut. Ik ben blij met alles, behalve met de effectiviteit.”

Volledig scherm Doelman Timon Wellenreuther is de gevierde man bij Willem II. © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,We schieten één keer op doel en scoren twee keer", zei Willem II-trainer Fred Grim na afloop. ,,PSV was de betere ploeg, maar wij winnen. PSV voetbalde beter, maar er gelden ook andere wetten. We hebben hard gewerkt en heel veel meters gemaakt. Complimenten voor mijn spelers, maar we moeten gewoon met beide benen op de grond blijven staan.”

