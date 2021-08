Publiek kan in stadions op schermen meekijken na VAR-beslissing

Vanaf de komende speelronde in de eredivisie kan het publiek in de stadions meekijken bij VAR-momenten. Beslissingen van scheidsrechters, die op advies van de VAR worden herzien, worden in een korte video vertoond op de schermen in alle achttien stadions.

Het gaat om de beelden op basis waarvan de arbitrage heeft besloten een eerdere beslissing te wijzigen. Het publiek kan zo op de schermen zien wat de reden van de herziening is, zodat het ook in het stadion duidelijk is waarom er door de VAR is ingegrepen, meldt de KNVB.



De beelden worden uitsluitend getoond na herziening van een beslissing van de scheidsrechter na advies van de VAR. De beelden van het betreffende moment worden aangeleverd vanuit het ARAG KNVB Replay Center in Zeist, waar de VAR van dienst de wedstrijd volgt. De club bepaalt vervolgens of de video daadwerkelijk op het stadionscherm wordt vertoond.

Door een samenwerking tussen de KNVB en de Eredivisie CV hebben alle achttien stadions van de eredivisieclubs inmiddels de beschikking over een scherm waarop de herhaling te zien kan zijn.

Sinds de komst van de VAR is één van de belangrijkste verbeterpunten om het publiek in de stadions beter te informeren over VAR-situaties, zo laat de KNVB weten. Sinds oktober 2019 wordt bij VAR-momenten al via korte teksten op de videoschermen aangegeven wanneer er sprake is van een VAR-check en wat de uitkomst van deze VAR-check is. Het vertonen van een video op de schermen is een nieuwe manier om het publiek zo optimaal mogelijk te informeren.

De videoscheidsrechter heeft vorig seizoen in ongeveer 1 op de 3 wedstrijden in de eredivisie ingegrepen. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond maakte die cijfers twee weken geleden in Zeist bekend. De eredivisie telt in totaal 306 wedstrijden en de VAR greep 98 keer in.

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink