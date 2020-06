Q&A met Maarten Wijffels en Rik Elfrink: ‘PSV speelt onder Schmidt ook met twee spitsen’

Een van die twee is normaal gesproken Donyell Malen. Maar is daarin ook plek voor Maxi Romero (21), die terugkeert van Vélez Sarsfield? ,,Voorheen is het eigenlijk nog niks geweest bij PSV. Hij profileerde zich tot nog toe als een afmaker, als een speler die aan het eind van de aanval staat en dan de bal erin schiet. Schmidt verwacht meer van al zijn spelers. Ik ben benieuwd of Schmidt die omschakeling kan maken.”

Romero keert terug bij PSV, dat in principe op 20 juli start. Op dit moment is betaald voetbal tot 1 september verboden en dus is er tijd genoeg voor de voorbereiding, denkt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. ,,PSV stopt 10 juni met de groepstrainingen. Het is niet zo dat spelers daarna lange tijd niets doen, zo krijgen een individueel programma mee van de club.” Wijffels geeft aan dat PSV wellicht eerder kan beginnen als er in augustus Europese voorrondes mogen worden gespeeld. Daarvoor is dan wel toestemming van het kabinet nodig. Ook moet de UEFA de kalender nog bepalen. Dat gebeurt waarschijnlijk op een vergadering op 17 juni.