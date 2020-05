‘Quarantainekilo’s? Mensen willen juist nu afvallen. Daar help ik bij’

De loopbaan van ‘Ibi’ Afellay in 14 schitteren­de foto's

28 mei PSV maakte gisteren bekend dat Ibrahim Afellay vertrekt uit Eindhoven. De 34-jarige Utrechter maakte het afgelopen seizoen zijn rentree, na jaren vol blessureleed. Hij bleef het afgelopen voetbaljaar steken op slechts drie competitiewedstrijden. Afellay denkt dat zijn loopbaan er nog niet op zit en onderzoekt de komende weken of hij bij een andere club aan de slag moet gaan of dreigt het einde van een mooie carrière, die hem via PSV langs FC Barcelona, Olympiakos, Schalke 04, Stoke City en 53 interlands voor Oranje voerde? Een loopbaan in 14 fraaie foto's.