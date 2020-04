Quiz | Wat was de eerste shirtsponsor van Feyenoord?

PEC-icoon Drost veroor­deeld tot taakstraf wegens frauderen met zorggelden

9 april PEC-clubicoon Klaas Drost, die zorginstelling BMO in Harderwijk runt, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur wegens frauderen met zorggeld. Zijn vrouw kreeg een taakstraf van 180 uur opgelegd door de rechtbank in Zutphen. Ook moet hun bedrijf een boete van 25.000 euro betalen.