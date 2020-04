Quiz | Wat weet jij nog van de laatste speelronde in de eredivisie?

Liefde voor ADO én RKC: ‘Ik houd mijn hart vast’

13:59 Voor ADO en RKC is het vandaag ongekend spannend. Blijven zij in de eredivisie of wordt hun historische degradatie van achter het bureau beklonken. Rick Hoogendorp en Zeljko Petrovic hebben gevoel voor beide clubs. ,,Bij ADO komt de tik harder aan.’’