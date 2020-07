Quiz | Wat weet jij van blunderende keepers?

Roger Schmidt belooft ook bij PSV hoge intensi­teit: ‘Club past goed bij mij’

20 juli ,,Ik had snel het gevoel dat de club heel goed bij me past”, zei Roger Schmidt maandagmiddag bij de opening van zijn eerste persconferentie als trainer van PSV. ,,Ik ben blij om hier vandaag te zijn en weer te kunnen trainen. PSV is een club met een grote historie, met ook nu genoeg jonge spelers die zich verder kunnen ontwikkelen.”